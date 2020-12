Mann dømt for overgrep mot to barnebarn

En mann i 70-årene er i Ringerike tingrett dømt til fengsel i fem og et halvt år for overgrep mot to jenter han er bestefar til.

Ifølge dommen forgrep han seg én gang på den ene jenta. I retten forklarte hun at overgrepet skjedde da hun var mellom fire og seks år gammel.

For hennes kusine legger retten til grunn at den seksuelle omgangen startet senest da hun var om lag 10 år gammel og opphørte da hun var rundt 14 og et halvt år.

Ikke forhøyet strafferamme

Samtidig mener retten det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å si at hun ble utsatt for overgrep i form av seksuell omgang før hun fylte ti år.

– Det innebærer at den forhøyede strafferamme på fengsel i inntil 21 år ikke kan gis anvendelse i vår sak. Retten er samtidig ikke i tvil om at hun ikke kan ha vært særlig mer enn ti år gammel da den seksuelle omgangen begynte, heter det i dommen.

– Hensynsløs

Ifølge Ringerike tingrett er det flere skjerpende omstendigheter i saken.

– Overgrepene skjedde mot to barn fra de var ganske små og som han sto i et åpenbart overmaktsforhold til. Tiltaltes atferd var hensynsløs og uten tanke for de mentale sår han påførte barnebarna, står det i dommen.

Peker på hevnmotiv

Mannen nekter for å ha hatt noen form for seksuell omgang med de to jentene. Han mener blant annet at det kan ha vært et hevnmotiv fordi han var streng mot den ene jenta.

Når det gjelder jenta som retten fant ham skyldig i ett overgrep mot, mener mannen at episoden – hvis den har skjedd – kan forklares med at han sov eller halvsov og forvekslet henne med kona.

Må betale 290.000

Aktor la ned påstand om fengsel i sju år for den tiltalte bestefaren.

Mannen dømmes til å betale 90.000 kroner til den ene jenta og 200.000 kroner til den andre.

Dommen ble avsagt 21. desember og er således ikke rettskraftig.

(©NTB)

