Mann dømt for voldtekt på nachspiel i Bergen i fjor

En 32 år gammel mann er dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt en kvinne i februar i fjor. Sammen med to andre menn var han på nachspiel med kvinnen.

Dommen er i tråd med aktors påstand, skriver Bergensavisen.

Kvinnen ble full, sovnet og fortalte at hun våknet av at en mann voldtok henne og at en annen holdt henne. Hun trodde en tredje mann var i rommet. Politiet ble tilkalt, og kvinnen ble sendt til voldtektsmottaket, skriver Bergens Tidende.

DNA som ble funnet, var ifølge retten et fellende bevis mot mannen. De tre mennene var siktet for gruppevoldtekt, men saken mot de to andre ble henlagt. En av dem sa han hadde frivillig sex med kvinnen, men hun husker ikke dette.

I tillegg til fengselsstraffen er 32-åringen dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisingserstatning.

(©NTB)

