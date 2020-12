Mann dømt til 13 års fengsel for drap på kvinne i Moss

En 31 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for å ha drept en kvinne i Moss og deretter mishandlet liket i november i fjor, ifølge TV 2.

Mannen erkjente drapet, samt å ha mishandlet liket. Nå er han altså dømt til 13 års fengsel, skriver TV 2.

Dommen er ett år og seks måneder kortere enn aktors påstand.

Det var 27. november i fjor at Nina Helene Ellevold (56) ble funnet av politiet etter at hun var blitt meldt savnet av en kollega. Hun hadde da ikke vært på jobb på to dager. Politiet fant den drepte kvinnen i bagasjerommet på en Volvo som sto parkert utenfor leiligheten hennes.

Under rettssaken forklarte mannen at han hadde hatt et hemmelig forhold til Ellevold i to år. Etter å ha følt seg avvist, drepte han kvinnen.

Mannen er også dømt til å betale 250.000 kroner i oppreisning til hvert av de tre barna som Ellevold etterlot seg.

