Mann dømt til 14 års fengsel for drap i Skedsmo

En mann i 30-årene er dømt til 14 års fengsel for å ha drept en mann i 60-årene i Skedsmo i november 2018.

I dommen konkluderes det med at mannen (34) har utøvd vold mot kameraten, for så å ha helt brennbar væske over ham og deretter antent med åpen ild, ifølge Dagbladet.

34-åringen er imidlertid frifunnet for å ha forårsaket brann som lett kunne medføre tap av menneskeliv

Det var en novemberkveld i 2018 det begynte å brenne i en leilighet i Skedsmo kommune i Viken. Mannen i 60-årene, som var bevegelseshemmet, ble funnet av brannvesenet. I nærheten av mannen lå en smeltet flaske med rødsprit, fyrstikker og lightere.

Samme dag ble den 34 år gamle mannen pågrepet av politiet.

Mannen er i Nedre Romerike tingrett også dømt for trusler og vold mot politibetjenter, grovt tyveri, for å ha truet en kvinne med en øks og for flere andre forhold.

Den nå domfelte mannen har opplyst i retten at han ikke husker noen av hendelsene, ifølge dommen. Han har forklart at brannen oppsto etter et uhell.