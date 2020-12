Mann dømt til fengsel for koronasvindel

En mann dømt til fengsel i tre år og seks måneder for å ha svindlet til seg over 5 millioner kroner fra ulike støtteordninger under koronapandemien.

Mannen la alle kort på bordet da saken var oppe i Oslo tingrett denne uka, skriver NRK. Foruten fengselsstraffen ble han også dømt til å betale tilbake 5.434.287 kroner han fikk utbetalt. Mannen leverte inn søknader om støtte fra firmaer som hadde stort fall i omsetningen, men ikke oppfylte kriteriene. Videre ble det opprettet falske ansettelsesforhold og krevd lønn for personene som ikke eksisterte. Mannen ble pågrepet av politiet i slutten av juni. Men etter at han ble løslatt fortsatte han likevel bedrageriene og helt fram til han ble pågrepet på nytt 23. september. – Siktedes valg og handlinger i denne forbindelse, viser etter rettens syn at siktede har hatt en fullstendig manglende respekt for straffereglene som er ment å beskytte de utpreget tillitsbaserte støtteordningene, skriver dommer Ailu Gaup Stadigs i dommen. (©NTB) Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har startet julesalget Medisin/Helse

Medisin/Helse

Sykdom