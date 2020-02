Mann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt kjæresten sin

En mann i 20-årene er i Bergen tingrett dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt kjæresten sin. Mannen vil anke dommen, skriver Bergens Tidende.

Sommeren 2018 dro de to til kvinnens kollektiv etter en fest. Hun la seg for å sove og avviste seksuelle tilnærminger, ifølge dommen. Deretter skal mannen ha tatt kvelertak på kvinnen og voldtatt henne.

Mannen har forklart at han var beruset, og at han ikke husker at kvinnen motsatte seg tilnærmingene hans. Kvinnen har imidlertid forklart at hun sparket, dyttet og sa nei.

Mannen i 20-årene nekter straffskyld. Hans forsvarer, advokat Kaj Wigum, opplyser til Bergens Tidende at dommen vil bli anket.

Dommen som falt fredag 14. februar i Bergen tingrett, ble avsagt under dissens.

– At det foreligger tvil hos en av dommerne, styrker vår påstand om at det er rimelig tvil her, sier Wigum.

