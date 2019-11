Mann dømt til flere års fengsel for ildspåsettelse

En 46 år gammel polsk mann er dømt til tre og et halvt års fengsel for å ha tent på et hus i Skien i fjor vinter.

Mannen ble kastet ut fra en leilighet i det aktuelle huset kun to uker før brannstiftelsen, skriver Telemarksavisa. I Nedre Telemark tingrett kommer det fram at mannen gikk med en bensinkanne i sentrum og ble stanset av politiet kun en time før brannen startet. Han fikk gå videre etter å ha forklart at han skulle hjelpe noen kamerater med en bil, men kort tid senere brøt det ut en boligbrann i en leilighet der en kvinne sov. Hun ble reddet ut av brannvesenet og politi. – Han var klar over at flere personer bodde i huset, og han var derfor også klar over at mennesker lett kunne omkommet i brannen som utviklet seg, heter det i dommen. Mannen nekter straffskyld og sier at han ikke husker hendelser fra den natten på grunn av høyt alkoholinntak. Han har tidligere sonet 13 år i fengsel i Polen, ifølge avisen. (©NTB)

