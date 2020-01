Mann dømt til ni års fengsel for voldtekt og vold mot to kvinner

En mann i 30-årene fra Kristiansand er dømt til ni års fengsel for å ha voldtatt to kvinner. Han er også dømt for flere tilfeller av vold mot de to.

Mannen dømmes for til sammen fem tilfeller av voldtekt. Den første voldtekten skjedde nyttårsaften 2016/2017 da han forgrep seg på en kvinne, mens de fire andre skjedde i andre halvdel av 2018 da han voldtok en annen kvinne som var hans samboer på tidspunktet. Han er også dømt for vold mot de to kvinnene og en annen innsatt mann da han satt i Kristiansand fengsel i 2019. Den 34 år gamle mannen er også dømt for å ha forsøkt å påvirke en av kvinnene i forkant av at hun skulle vitne mot ham i en annen rettssak. (©NTB)

