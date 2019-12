Mann dømt til over tre års fengsel for mordbrann i Tromsø

En mann i 30-årene er i Hålogaland lagmannsrett dømt til tre år og seks måneders fengsel for å ha satt fyr på sin egen leilighet i Tromsø i februar.

Hendelsen fant sted 18. februar i år. Brannen brøt ut i et boligkompleks fordelt på til sammen 15 boenheter. Ingen ble skadd i brannen, skriver Nordlys.

Mannen, som er en utenlandsk statsborger, ble i høst dømt i Nord-Troms tingrett for grovt skadeverk, men frikjent for mordbrann. Han ble dømt til halvannet års fengsel.

Riksadvokaten anket deretter saken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for mordbrann. Hålogaland lagmannsrett kom til en annen konklusjon enn tingretten, og denne uken ble mannen dømt også etter den såkalte mordbrann-paragrafen, som går ut på at man har forårsaket en brann som lett kunne ha medført tap av menneskeliv.

Lagmannsretten mente at mannen bevisst startet brannen fordi han ønsket at bygget skulle bli såpass skadd at han etter hvert ville blitt tildelt en annen bolig.

