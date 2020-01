Mann dømt til over tre års fengsel i overgrepssak

En mann i slutten av 20-årene er dømt til tre år og fire måneders fengsel blant annet for å ha fått jenter til å sende ham nakenvideoer og -bilder.

Den enstemmige dommen fra Follo tingrett falt fredag.

I mai 2018 fikk mannen en da 13 år gammel jente til å sende ham en video hvor jenta onanerte, ifølge dommen. I januar 2019 tilbød han en 14 år gammel jente penger mot at hun sendte ham nakenbilder, og han mottok flere bilder fra jenta.

Ifølge dommen forsøkte han også å overtale en annen 14 år gammel jente til å sende ham bilder hvor hun var iført undertøy. Det skal han imidlertid ikke ha lyktes med, ifølge dommen.

Trusler

I dommen kommer det også fram at mannen truet med å publisere bildene han hadde fått dersom han ikke fikk flere bilder av jentene – og det innen få minutter.

I truslene lot han det komme fram at han hadde jentenes navn samt hvor og hvilke fritidsaktiviteter de drev med.

– Fornærmede var naturlig nok svært engstelig for at video av henne ville bli spredt blant venner og på skolen. Fornærmede valgte imidlertid å ikke la seg manipulere av tiltalte, slik at hun i stedet ringte sine foreldre og deretter tok kontakt med politiet, heter det i dommen om det ene tilfellet.

Fem timer med video

Totalt var mannen i besittelse av filmer av en varighet på over fem timer som viser seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn.

I retten erkjente mannen seg skyldig på alle tiltalepunktene og får derfor noe fradrag i straffen. Utenom dette finner retten ingen formildende omstendigheter.

Aktor la ned påstand om tre års fengsel, og dommeren bemerker at påstanden var noe for mild.

Mannen ble også dømt til å betale to av jentene 120.000 og 70.000 kroner i oppreisningserstatning.

