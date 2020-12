Mann dømt til samfunnsstraff for overgrep på konfirmantleir

En 36 år gammel mann er i Aust-Agder tingrett dømt til 60 timers samfunnsstraff for et seksuelt overgrep på en konfirmantleir i 2004.

Mannen, som var konfirmantleder på Sørlandet for 15 år siden, ble anmeldt av den nå 31 år gamle kvinnen våren 2019, skriver Fædrelandsvennen.

I retten forklarte kvinnen at hun og konfirmantlederen sendte flørtende meldinger til hverandre under oppholdet på konfirmantleiren, og at overgrepet fant sted etter at hun snek seg ut for å møte tiltalte på natten.

36-åringen nekter for å ha begått noe overgrep.

Han var også tiltalt for å ha utnyttet rollen som konfirmantleder til å skaffe seg seksuell omgang, men ble frifunnet for dette. Han må derimot betalte kvinnen 50.000 kroner i erstatning.

Det er ikke kjent om dommen ankes.

