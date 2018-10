Mann etterlyst etter drapet på Majorstuen

Politiet etterlyser en person som både knyttes til drapet på Majorstua og et ran tidligere samme dag.

- Mannen er sentral i saken og det er veldig viktig for politiet å identifisere ham, sier Grete Lien Metlid på pressekonferansen klokka 12.30 fredag.

Politiet knytter denne personen til drapet på en 24-åring i Essendropsgate på Majorstua 15. oktober.

Politiet mener at denne personen har vært flere steder i Oslo 15. oktober, og ber vitner ta kontakt:

Mannen skal ha gjennomført ran i Essendropsgate 5 ved 07.30-tiden.

Vært ved Arbosgate 2 der 24-åringen ble drept.

Gått langs Frognerelva ved 12.30-tiden denne dagen. Her har han kvittet seg med gjenstander som politiet har funnet.



Vært på Skøyen togstasjon ved 13.16-tiden.

FIRE STEDER: Politiet mener at den aktuelle mannen har (1) gjennomført ran i Essendropsgate 5 ved 07.30-tiden mandag 15. oktober, (2) drept en person i Arbosgate 2, (3) gått langs Frognerelva ved 12.30-tiden denne dagen, og (4) vært ved Skøyen togstasjon ved 13.16-tiden.

Politiet går ut med bilde av mannen, som de ikke vet hvem er, og ber personer som har sett mannen om å ta kontakt.

Mannen har også et særegen kjennemerke på hånden.

- Vi skal ikke utelukke at flere personer er involvert, men foreløpig knytter vi ham til drap og ran, sier Metlid.

Etterforsker knivran og drap

Siden mandag ved 12-tiden har det foregått en klappjakt på hvem som sto bak drapet på den 24 år gamle mannen som ble funnet knivdrept i en leilighet på Majorstuen i Oslo.

GÅRUTE: Politiet mener at den aktuelle mannen har gått langs Frognerelva fra Frognerparken mot Skøyen og ankommet Skøyen ved 12.30-tiden.

To av hans kamerater forlot leiligheten ved 08-tiden. Den avdøde ble funnet klokken 12.15. Politiet har derfor vært interessert i observasjoner mellom klokken 07.50 og 12.15.

Ranet



Samtidig har politiet etterforsket et knivran i et garasjeanlegg i Essensdropsgate, som ligger like ved drapsåstedet.

Politiet meldte om ranet klokken 08.10 mandag morgen. En person var da fratatt telefon samt en skinnmappe. Den fornærmede var ifølge politiet blitt truet med en kniv, men ble ikke fysisk skadd. Gjerningsmannen fra ranet var ifølge politiet iført en sort caps/lue, han var ca. 170 centimeter høy med brune øyne, mørke klær og snakket gebrokkent norsk.

Skal ha vekslet inn bitcoin

PÅ ÅSTEDET: Krimteknikere fra politiet på åstedet dagen etter kniv drapet på Majorstuen.

Torsdag meldte TV 2 at politiet skal ha fått tips om at den avdøde 24-åringen vekslet kryptovalutaen bitcoin inn i en stor pengesum før han mandag ble funnet drept i leiligheten på Majorstuen.

Ifølge TV-kanalen er politiet kjent med at det skal ha blitt oppbevart kontanter i leiligheten.

