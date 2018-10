Mann funnet død i brakkerigg i Nannestad

En mann i 40-årene ble lørdag funnet død i en brakkerigg i Maura i Nannestad.

– Det er ingen ytre skader på mannen som har avgått med døden , opplyser oppdragsleder Jan André Delbeck i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Politiet mistenker ikke at noe kriminelt skal ha funnet sted, men håndterer likevel dødsfallet som mistenkelig.

– Sannsynligvis har han fått i seg noe som har gjort at han har avgått med døden. Det er besluttet at det vil bli utført en obduksjon av avdøde for å finne dødsårsaken.

Helsevesenet fikk først meldingen om dødsfallet. De varslet siden både brannvesenet og politiet.

– Leiligheten der mannen ble funnet er nå plombert. Vi har sperret det av i forbindelse med en vurdering om vi skal foreta en kriminalteknisk undersøkelse.

Avdøde skal opprinnelig være fra Latvia og bodde selv i brakkeriggen i Maura. Ifølge politiet skal det ha vært kolleger som fant mannen og varslet nødetatene.

Ullensaker lensmannskontor tar over den videre etterforskningen av saken.

