Mann gjentok hærverk på gravplass i Sandnes

En mann i 20-årene som tidligere denne uken ble pågrepet for å ha gjort hærverk på en gravlund i Sandnes i Rogaland, har igjen gjort skade på gravplassen.

Ansatte ved gravlunden meldte om at en mann hadde tent bål ved en grav klokken 7.30 torsdag morgen. Mannen hadde tent på en blomsterkrans og knust et bilde på en gravstein. To gravstøtter var forsøkt veltet.

Da politiet kom til stedet, gjenkjente de mannen som ble pågrepet og siktet for omfattende skadeverk på gravlunden tidligere denne uken.

Mannen veltet da femten gravsteiner og smurte inn én gravstein med blod. Rundt 30 gravplasser ble utsatt for generelt skadeverk. Etter hendelsen ble det besluttet at mannen ikke skulle bli framstilt for varetektsfengsling. Han ble tirsdag løslatt og satt i kontakt med helsevesenet.

Politiet bortviste mannen fra stedet etter hendelsen torsdag morgen.

– Han vil bli fulgt videre opp av helsevesenet/rusomsorgen, melder Sørvest politidistrikt.

