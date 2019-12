Mann i 20-årene dømt for voldtekt på utested

En mann i 20-årene er dømt til tre år og ti måneders fengsel for å ha voldtatt en kvinne i et toalettavlukke på et utested.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Voldtekten skjedde i mai 2018, ifølge dommen. Kvinnen sa i retten at mannen truet med å drepe henne dersom hun fortalte noen om hendelsen. Mannen sa at de to hadde frivillig sex, men ble altså ikke trodd av retten. Han ble også dømt til å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning. Mannen nekter straffskyld, og dommen vil bli anket, opplyser hans forsvarer, advokat Steinar Wiik Sørvik, til VG , som omtalte saken først. (©NTB)

Reklame Manchester vinner torsdag