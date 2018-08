Mann i 30-årene omkom i arbeidsulykke i Rogaland

En utenlandsk statsborger i 30-årene er bekreftet omkommet etter at han skal ha fått et betongelement over seg under arbeid i Jelsa i Rogaland.

Politiet fikk melding om saken klokka 15.45.

– Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med oppføring av et bygg. Avdøde skal ha fått et betongelement over seg. Politiet er på stedet og foretar vitneavhør, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

Området er sperret av i påvente av kriminalteknikere. Arbeidstilsynet er varslet, og de øvrige ansatte blir ivaretatt av arbeidsgiver.

