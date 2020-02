Mann i 40-årene siktet for å ha drept kvinne i Sandefjord

En mann i 40-årene er pågrepet og siktet for å ha drept en kvinne i 30-årene. Kvinnen ble funnet død i en leilighet nær Sandefjord sentrum.

Den siktede var ikke på åstedet da politiet ankom stedet, men ble pågrepet uten dramatikk litt før klokken 17 søndag ettermiddag.

– Han ble pågrepet i Sandefjord, opplyser politiadvokat An Eline Rimstad Johansen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det er en relasjon mellom kvinnen og den siktede mannen, men politiet ønsker ikke å utdype relasjonen. Mannen skal avhøres i løpet av kvelden.

Avhører vitner

Johansen opplyser at det var vitner som varslet politiet om den døde kvinnen, og at flere vitner er i avhør søndag kveld. Politiet ble varslet i 15.20-tiden. Kvinnen ble funnet i en leilighet i et boligområde litt utenfor bysentrum.

– Vi er i gang med en større taktisk og teknisk etterforskning, med blant annet vitneavhør, sier politiadvokaten.

Politiet jobber også med å kartlegge bevegelsene til kvinnen og den pågrepne i timene før hun ble funnet.

Johansen kan ikke si noe om hvem som bodde i leiligheten der kvinnen ble funnet.

– Hvem som har hatt fast tilhold der, vil etterforskningen gi svar på, sier Johansen.

– Utelukker ingenting

Politiadvokaten sier politiet søndag kveld ikke har informasjon som tyder på at det har vært flere gjerningspersoner.

– Vi utelukker ingenting, men nå har vi ingen indikasjoner på det. Men vi er helt i startfasen av en meget alvorlig sak, så vi holder alle muligheter åpne, sier hun.

Det er ennå ikke besluttet om, og i så fall når, den siktede mannen skal framstilles for varetektsfengsling. Mannen hadde i 18-tiden søndag ennå ikke fått oppnevnt en forsvarer.

Politiet arbeider med å varsle kvinnens pårørende.