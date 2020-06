Mann i 60-årene ikke gjort rede for etter hyttebrann

En mann i 60-årene er savnet etter en hyttebrann i Vestre Jakobselv i Vadsø i Finnmark.

– Hytta var overtent da vi ankom stedet i 4-tiden i natt. Den og et annekser er nå helt nedbrent, sier operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen i Finnmark politidistrikt.

Han bekrefter at politiet er i gang med å varsle pårørende om at en mann i 60-årene, som var i hytta natt til mandag, ikke er gjort rede for.

Hytta ligger tre–fire kilometer opp på vestre side av Jakobselva.

– Vi kjenner ikke årsaken til brannen, sier Syversen.

(©NTB)