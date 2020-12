Mann i 60-årene savnet etter boligbrann i Valdres

Politiet i Innlandet har satt i gang søk etter at et bolighus i Etnedal i Valdres brant ned. En mann i 60-årene er ikke gjort rede for etter brannen.

Det var en mann som brøytet snø i området som mandag kveld oppdaget at huset hadde brent ned og varslet nødetatene. Det har skjedd i løpet av de siste dagene, opplyser politiet, som ikke er sikre på når. Men det brant ikke da politiet kom til stedet kort tid etter at de fikk meldingen klokken 18.21 mandag. Mannen som bodde i huset i Etnedal kommune har nå status som savnet. – Vi søker i området i natt. Mannens pårørende er varslet, forteller operasjonsleder Øyvind Bakken i Innlandet politidistrikt til NTB natt til tirsdag. (©NTB) Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,99 øre - fastpris 4,90 øre Brann

