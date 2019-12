Mann i 70-årene dømt for hatefull ytring mot AUF-leder

En mann i 70-årene er i Romsdal tingrett dømt til 14 dagers betinget fengsel for å ha fremsatt en hatefull ytring mot daværende AUF-leder Mani Hussaini.

Mannen må også betale en bot på 15.000 kroner.

Bakgrunnen for tiltalen er en uttalelse som ble skrevet i Facebook-gruppa Fedrelandet viktigst i april 2017.

Under en artikkel om AUF-leder Mani Hussaini skrev mannen ifølge tiltalen «Helvetes Svartskalle dra dit du hører hjemme».

Mannen har erkjent forholdet og sa i retten at han angret på at han skrev kommentaren, men ikke visste hvordan han skulle slette den. Han forklarte kommentaren med at han ble irritert da han tenkte på at Hussaini hadde forlatt Utøya i båt under terrorangrepet 22. juli 2011.

Hussaini var ikke på Utøya under angrepet. Han sa i retten at han mottok svært mange hatefulle ytringer og drapstrusler i den tiden han var leder for AUF, noe som blant annet førte til at han valgte å ikke uttale seg om temaer som han skjønte ville skape reaksjoner og et ekstra høyt trykk på sosiale medier.

(©NTB)