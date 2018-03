Mann i femtiårene knivstukket i halsen i Oslo

Det melder politiet i Oslo på Twitter.

En mann ble lettere skadd i en knivstikking på Ellingsrud i Oslo tirsdag kveld. Gjerningspersonene er ikke pågrepet.

- Det er snakk om en mann i femtiårene som har blitt stukket i halsregionen av en kniv, sier oslopolitiets operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til Nettavisen, før han fortsetter:

- Det har ikke kommet noen gode beskrivelse av gjerningsmennene, men det skal være snakk om to menn i mørke klær. Hendelsen skal ha skjedd cirka klokka 20.50, sier Engeseth.

Mannen ble funnet i en leilighet i på Ellingsrud. Han ble behandlet av ambulansepersonell på stedet før han ble sendt til sykehuset. Han betegnes som lettere skadd.

Hendelsesforløpet rundt knivstikkingen er foreløpig uklar for politiet ifølge Engeseth.

Se tweeten under:

Hendelsen skal ha skjedd i området Ellingsrud senter for over en time siden. Vi søker etter to gjerningspersoner i området. Fornærmede er kjørt sykehus og han betegnes som lettere skadd