Mann i Porsgrunn angrep politibil med øks

Politiet i Porsgrunn måtte avfyre varselskudd for å stagge mannen som angrep tjenestebilen deres med øks torsdag.

Han hogg flere slag i panseret på bilen, og politiet skjøt et varselskudd ned i bakken, skriver Telemarksavisa. Politifolkene var på Vallermyrene i Porsgrunn for å pågripe ham, etter meldinger om at han hadde opptrådt truende og aggressivt.

Han ble til slutt overmannet av politiet og pågrepet. Mannen, som er en kjenning av politiet, blir vurdert framstilt for varetektsfengsling fredag.

Ingen ble skadd i hendelsen, opplyser operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til TA.

(©NTB)