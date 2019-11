Mann knivstukket i ryggen i Halden

En mann i 30-årene oppsøkte natt til søndag politiet i Halden med knivskader i ryggen.

Mannen i 30-årene kom selv til politistasjonen i østfoldbyen klokka 4.11 natt til søndag, opplyser Øst politidistrikt til NTB. Mannen ble tatt hånd om av helsepersonell og fraktet til Kalnes sykehus. Tilstanden opplyses til å være stabil.

– Mannen er hjemmehørende i Halden. Politiet kan ikke si så mye om omstendighetene rundt knivstikkingen da vi står midt oppe i en pågående etterforskning, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt.

Han sier at ingen personer er pågrepet etter knivstikkingen, men at det ikke er grunn for andre å frykte for at noe kan tilstøte dem.

