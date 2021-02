Politiet advarer etter at det har gått flere snøskred rundt om i landet de siste timene. I Averøy ble en mann ført med snøen 100 meter før han berget seg ut.

Mannen var en del av et turfølge på fire personer, skriver politiet på Twitter. De fikk melding om skredet på Mekknoken i Averøy kommune klokken 16.26.

Skredet er ett av flere i Møre og Romsdal lørdag ettermiddag. Klokken 15.33 ble det meldt om et snøskred på Jamtetind i Molde, mens et skred på Helgehornet i Volda ble meldt klokken 15.16.

– Man må være obs. Det er tydelig at det kan skje ting. Man må være forsiktig og unngå de verste hengene, sier operasjonsleder Tove Asp til NTB.

I Møre og Romsdal melder varsom.no om faregrad 2, mens det flere steder på Vestlandet og i Nord-Norge er faregrad 3.

Store snømengder

I Nord-Trøndelag er farevarslet oppgradert til nivå 4.

– Omfattende ustabile forhold på grunn av store nysnømengder og vind. Naturlig utløste skred forventes. Unngå skredterreng, skriver varsom.no

Meteorologisk institutt melder at det lørdag og søndag, i Trøndelag nord for Trondheimsfjorden, kan komme 20–40 centimeter snø på 24 timer.

I Trysil i Innlandet gikk det to skred lørdag formiddag. Et ved Ljørdalen og et i Trysilfjellet.

– Ingen har blitt skadd, men det har vært personer i tilknytning til skredene. Politiet oppfordrer skiløpere til å unngå skredfarlig terreng, skriver politiet på Twitter.

– Kan ha vært flaks

Lørdag gikk det også to skred i Tromsø kommune. Først på fjelltoppen Buren på Kvaløya, før det litt senere gikk et skred ved fjellheisen ved Storsteinen. Ingen skal være tatt, men politiet i Troms advarer.

– Det kan ha vært flaks at det ikke har gått noen mennesker i de skredene som har gått. Det er stor skredfare i distriktet vårt nå, og mannskapene vi har hatt ute melder om krevende forhold. Derfor bør det ligge ekstra vurdering i bånn om man velger å gå ut på tur, sier operasjonsleder Roy Nagel i Troms politidistrikt til TV 2.

