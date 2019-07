Mann mistenkt for å ha sparket hund til døde under ran

Oslo-politiet har pågrepet en mann i 40-årene som er mistenkt for å ha sparket en Chihuahua så den døde under et ran på St. Hanshaugen i forrige uke.

Ifølge VG ble mannen pågrepet utendørs i Oslo sentrum etter at politiet fikk opplysninger som knyttet ham til handlingen. – Det er ikke bekreftet at dette er gjerningspersonen, men det er skjellig grunn til mistanke. Mannen vil nå bli avhørt, sier jourhavende jurist Jørgen Brodal i Oslo-politiet til avisa. Politiet vil antakeligvis gjennomføre fotokonfrontasjon med personen som skal ha blitt ranet. Vedkommende ble også fraranet en pengesum. Meldingen om ranet kom like før klokka 11.30 tirsdag 9. juli. Det var den ti år gamle Chihuahuaen Leah som ble angrepet av mannen. - Leah har aldri gjort noen noe galt. Hun var så snill, fortalte hundeeier Rubi til Nettavisen etter at hennes chihuahua døde forrige uke. Hunden døde på dyreklinikken etter å ha blitt brutalt sparket ved St. Hanshaugen i Oslo. (©NTB) Les også - Raner sparket i hjel en chihuahua Les også Titalls tips etter chihuahua-dødsfall