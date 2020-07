Mann mistenkt for å ha tent på leilighet i Oslo

Brannvesenet måtte rykke ut og slukke et branntilløp i en i leilighet på St. Hanshaugen i Oslo. Fem naboer ble evakuert. Beboeren er mistenkt for å ha tent på.

Politiet meldte om branntilløpet klokka 6.40 torsdag morgen.

– Kriminalvakta har vært på stedet og gjort undersøkelser, forteller oppdragsleder Lina Odden i Oslo politidistrikt til NTB.

Funn på stedet gjør at politiet mistenker at brannen er påsatt og at det er beboeren selv som har gjort det. De har ikke fått tak i ham.

