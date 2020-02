Mann omkom etter bilulykke i Telemark

En mann som var involvert i en trafikkulykke i Nome i Telemark lørdag morgen, ble brakt til Ullevål sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Bilen mannen satt i traff et autovern og fikk store materielle skader. Sørøst politidistrikt fikk melding om ulykken 5.30 lørdag av noen vitner som har kommet over bilen, trolig ikke lenge etter at ulykken fant sted. Mannen ble fraktet til Ullevål sykehus.

– Politiet fikk bekreftet lørdag kveld at han har mistet livet. Pårørende er varslet, sier operasjonsleder Marianne Mørch til NTB.

Det framstår ifølge politiet som bilen har kommet kjørende på fylkesvei 36 fra Ulefoss og kjørt av veien, over et jorde og truffet autovernet ved Romnesvegen.

