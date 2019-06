Mann pågrepet etter biljakt i Kongsvinger

En mann stakk fra politiet i bil etter en alvorlig voldshendelse, men ble pågrepet i Kongsvinger etter at han kjørte i grøfta.

I forbindelse med det politiet omtaler som «en alvorlig voldshendelse» i Gjøvik, søkte de etter en navngitt mann i 40-årene. Tirsdag ettermiddag ble han observert i en bil like utenfor Kongsvinger.

– Han nektet å stanse for politiet, som fulgte etter ham et stykke. Det var ikke snakk om så høy hastighet. I en rundkjøring på riksvei 2 ved Rasta havnet bilen i grøfta. Mannen nektet en stund å komme ut av bilen, og det så nok veldig alvorlig ut for forbipasserende, men han ble ikke skadd, sier operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB.

Mannen ble pågrepet og kjørt til sentralarresten i Hamar.

– Saken vil bli etterforsket videre, og det vil bli foretatt flere avhør, sier Obstfelder.

Fornærmede i saken måtte legges inn på sykehus etter voldshendelsen, men tilstanden er ikke kjent, skriver Oppland Arbeiderblad.

