Mann pågrepet etter funn av store mengder våpen i Bamble

Politiet har pågrepet en eldre mann i en leilighet i Bamble i Telemark etter funn av store mengder våpen. Bombegruppa er tilkalt fra Oslo.

Politiet har vært på stedet siden klokken 12 mandag, skriver Porsgrunns Dagblad.

Operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt sier til NRK at politiet aksjonerte mot boligen etter å ha fått et tips.

– Mannen ble pågrepet uten dramatikk. På bakgrunn av funn på stedet har vi bedt om bistand fra politiets bombegruppe, sier han.

Gunnerød sier til NTB at politiet ikke kjenner mannen fra noe kriminelt miljø, men at de anser ham som en som er over gjennomsnittet interessert i våpen og våpentekniske undersøkelser.

– Det er ingen grunn til å tro at han utgjør noe fare for omgivelsene, sier han.

Gunnerød sier at politiet foreløpig ikke har oversikt over hva slags type våpen som er funnet, eller om det var oppbevart ammunisjon sammen med dem.

Han tilføyer at det i tillegg til våpen ble gjort funn av diverse andre gjenstander, uten at han kan si hva slags gjenstander det er snakk om.

– Vi har sperret av stedet. En eventuell evakuering må vi ta stilling til når bombegruppa har ankommet, sier han.

