Mann pågrepet etter skyting mot bil på Ensjø

Politiet har pågrepet en mann i 20-årene etter skyteepisoden på Ensjø fredag kveld, der bilen til en familie på fire ble truffet av et skudd.

Det bekrefter politiadvokat Henrik Rådal overfor TV 2.

– Vi har pågrepet én person, en mann i 20-årene som er kjent for politiet fra tidligere. Han er siktet for grov, ulovlig befatning med skytevåpen, sier Rådal.

Skytingen skjedde i nærheten av T-banestasjonen på Ensjø, og politiet fikk melding om hendelsen klokken 20.20.

Politiet utelukker ikke flere pågripelser i saken. Den pågrepne mannen vil bli avhørt i løpet av søndag formiddag. Spørsmålet om varetektsfengsling er ikke avklart.

Det ble igangsatt et stort søk etter to biler med flere ungdommer etter at en konflikt mellom disse førte til at ett skudd ble avfyrt. De to bilene som var involvert i hendelsen, forsvant fra stedet før politiet kom.

Skuddet traff en tilfeldig forbipasserende bil der det satt to voksne og to barn, men ingen kom til skade.

