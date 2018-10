Mann pågrepet etter voldsepisode i Tromsø

En mann er skadd og en er pågrepet i forbindelse med en voldsepisode i en bolig i Tromsø sent lørdag kveld. Begge er i begynnelsen av 20-årene.

– Vi har fått opplyst at mannen ble slått i hodet med en flaske i en bolig ikke langt fra sentrum. Han har synlige kuttskader i hodet, sa operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt til NTB like over midnatt.

Politiet rykket ut med fire patruljer til stedet. De har avhørt fire personer som var vitne til hendelsen.

– Fornærmede var ikke bevisst da vi kom, men våknet etter hvert.

Gjerningspersonen hadde stukket fra stedet da politiet kom, men en stund senere opplyser Thomassen at de har pågrepet en mann.

– Han blir siktet for vold, sier operasjonslederen.

Skadeomfanget på den skadde mannen er foreløpig ikke kjent.

