Mann pågrepet etter voldshendelse i Haugesund

En ung mann er pågrepet etter en voldshendelse i en bolig i sentrum av Haugesund lørdag kveld. To personer er fornærmet i saken.

Sørvest politidistrikt fikk melding fra AMK om at en person var blitt slått på en adresse i Haugesund sentrum like før klokken 23 lørdag kveld.

Ved midnatt opplyser politiet at en person er brakt til traumemottaket, mens en annen er brakt til legevakt. Begge er ved bevissthet, opplyser de videre.

Operasjonsleder Brit Randulff i Sørvest politidistrikt sa NTB sent lørdag kveld politiet valgte å bevæpne seg etter at de fikk opplysninger om at gjerningsmannen hadde kniv.

På Twitter melder politiet at det foreløpig ikke er noen opplysninger om at kniven ble brukt.

Politiet rykket ut til adressen med flere patruljer. Randulff sier hendelsesforløpet foreløpig er ukjent og sier de blant annet skal snakke med personer på stedet.

