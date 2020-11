Mann pågrepet etter voldshendelse i Trondheim i august

En mann i 40-årene ble onsdag pågrepet for en voldshendelse ved Skansen stasjon i Trondheim 20. august i år.

Det opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Mannen ble i august utsatt for vold etter at han konfronterte tre personer han trodde forsøkte å stjele en sykkel.

Den pågrepne er siktet for kroppsskade ved at han slo flere slag mot ansiktet til mannen. Slagene førte til at han mistet bevisstheten og ble påført bruddskader i ansiktet.

– Siktede vedkjenner å ha slått ham i ansiktet, men erkjenner ikke straffskyld. Han forklarer at han slo i selvforsvar, sier politiadvokat Jannicke Evjen Olsen i Trøndelag politidistrikt i pressemeldingen.

Den siktede blir fremstilt for varetekt i Sør-Trøndelag tingrett torsdag ettermiddag. Han har også andre uavgjorte straffesaker hos politiet.

De to andre personene mannen konfronterte er også identifisert, men de er ikke mistenkte i saken.

– De er ikke mistenkt for å ha utsatt fornærmede for vold, men har status som vitner. Begge to er avhørt av politiet og har forklart seg om hendelsen, sier Olsen.

(©NTB)