Mann pågrepet for å dytte jente ut av vindu i Tønsberg

En mann er pågrepet for å ha dyttet en jente ut av et vindu slik at hun falt fire meter i Tønsberg natt til lørdag. Også en mindreårig gutt er innbrakt.

Sørøst politidistrikt fikk melding om hendelsen like over midnatt til lørdag. Politiet er ikke kjent med tilstanden til den fornærmede jenta, men sier hun var ved bevissthet da hun ble sendt til sykehus. Jenta falt ca. fire meter. – En mindreårig er innbrakt. Han blir avhørt. I tillegg har vi en som er myndig som er pågrepet, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen. Eikedalen sier det gjenstår og se om begge to vil bli mistenkt for å dytte jenta ut av vinduet. (©NTB)