Mann pågrepet for ransforsøk i Andebu sparebank

En mann i 50-årene er pågrepet etter å ha forsøkt å rane Andebu sparebank i Vestfold torsdag ettermiddag.

Politiet fikk klokka 13.42 melding om ransalarm fra banken. Der hadde en mann hadde utført et ransforsøk med kniv inne i banken. Han ble pågrepet kort tid etter at politiet ankom banklokalet. Det er ikke meldt om at noen ble skadd i forbindelse med ransforsøket.

Mannen er utenlandsk statsborger. Han viste fram kniven, men truet ikke direkte med den. Han ble pågrepet uten dramatikk.

Torsdag ettermiddag gjorde politiet taktisk og teknisk etterforskning på stedet.

(©NTB)

Mest sett siste uken