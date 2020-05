Mann pågrepet for vold på trikk i Oslo

En mann ble sparket og slått flere ganger, blant annet i hodet, på en trikk i Oslo sentrum natt til onsdag. En mann er pågrepet etter hendelsen.

Voldsepisode skjedde på en trikk i Prinsens gate.

– Vi fikk melding via trafikkleder fra trikken klokken 00.40, om at det pågikk et slagsmål inne på trikken. Den ble stående på stedet, og vi ankom etter kort tid. Fornærmede skal ha blitt sparket og slått gjentatte ganger, blant annet i hodet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i politiet i Oslo til VG.

Den fornærmede var bevisst etter overfallet, men han blødde fra hodet og ble undersøkt av ambulansepersonell.

Politiet vet ikke mer om hendelsesforløpet, men ser alvorlig på saken.

Det er ikke kjent om det er en relasjon mellom de involverte.

