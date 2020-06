Mann pågrepet i Fortnite-saken – skal ha møtt gutter i Bergen

Politiet har pågrepet en mann i slutten av 30-årene i den såkalte Fortnite-saken i Bergen. Han er siktet for seksuell krenkende eller uanstendig atferd.

Politiadvokat Trine Frantzen i Vest politidistrikt opplyser til Bergens Tidende at mannen ble pågrepet torsdag ettermiddag. Det skjedde i et annet politidistrikt, men hun vil ikke opplyse hvilket.

Politiet mener mannen har møtt flere gutter i saken.

– Jeg vil ikke opplyse hvor disse møtene har skjedd, bortsett fra at vi mener de har funnet sted i Bergen, sier politiadvokaten.

Mannen skal ha gått under navnet «hoppemannen» i dataspillet Fortnite.

Ifølge politiet er det ikke grunnlag for varetektsfengsling i saken, og mannen har ikke fått oppnevnt noen forsvarer. Politiet vil ikke opplyse noe om hva slags straffehistorikk han eventuelt har.

Ifølge en bekymringsmelding som sirkuler på sosiale medier, har mannen prøvd å få avtalt møte med barn for at de skal hoppe på ham. For dette skal han ha tilbudt blant annet Fortnite-valutaen V-bucks, penger, klær eller energidrikke, ifølge Bergens Tidende.

