Mann pågrepet i Oslo – hadde ladd hagle i bilen

En mann i 30-årene er pågrepet i Oslo etter at politiet fant en ladd hagle i bilen hans under en kontroll. Politiet mistenker også at han var ruset.

Politiet meldte om hendelsen i Kirkeveien klokken 3.07 natt til tirsdag. Patruljen som stanset mannen, sier han fremsto som ruset. I bilen fant de en ladd hagle. – Vi vet ikke hva han skulle med hagla eller hvor han skulle kjøre til. Han er en kjenning av oss. Bilen hans er tauet, og han sendes til arrest for å påvise grad av rus. Det vil nok også bli avhør, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB. (©NTB)

