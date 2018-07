Mann pågrepet i Østfold etter to knivangrep på to timer

En mann er pågrepet mistenkt for å ha angrepet to andre menn med kniv i Fredrikstad og Sarpsborg. Angrepene skal ha skjedd med kun to timers mellomrom.

Klokken 04.08 søndag fikk politiet melding om at en mann i 40-årene ble knivtruet av to andre menn i Fredrikstad. Da politiet ankom, navnga mannen i 40-årene, som hadde slagskader og kuttskader i hodet, de to mennene som skal ha angrepet han.

Snaue to timer senere fikk politiet en melding om en ny knivhendelse, denne gangen i Sarpsborg.

– Der påtraff vi en av de navngitte mennene, og han lå igjen alvorlig skadd som følge av knivstikk. Vi pågrep den andre navngitte mannen og mistenker at han er involvert. Saken er uoversiktlig, og det er vanskelig å vite hvem som har status som fornærmet og mistenkt, sier operasjonsleder Gisle Steen i Øst politidistrikt til NTB.

Alle de tre mennene kjenner hverandre. Politiet vil nå etterforske saken.

(©NTB)

