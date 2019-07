Mann sendt i arresten etter fyllebråk på fly

En mann i 20-årene ble møtt av politiet på Sandefjord lufthavn Torp, etter at han og to andre passasjerer kranglet på et fly på vei fra Polen til Norge.

Politiet mottok meldingen om bråket like før klokken 21 torsdag kveld. – Det var tre berusede polakker som kranglet seg imellom og var til sjenanse for de andre passasjerene. I slike situasjoner blir vi varslet før flyet landet, og da de ankom Torp ble to av de vist bort fra området. Tredjemann, som var mest beruset av de tre, ble satt i drukkenskapsarresten, sier operasjonsleder Truls Fjeld i Sørøst politidistrikt til NTB. Mannen er politianmeldt, opplyser Fjeld. (©NTB)