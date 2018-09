Mann sendt til sykehus etter slåsskamp ved utested i Haugesund

En mann er pågrepet etter at to menn sloss ved et utested i Haugesund.

En 32 år gammel mann ble sendt til sykehus etter en slåsskamp utenfor et utested i Haugesund.

Tilstanden til fornærmede, som opprinnelig ble betegnet som kritisk, er uavklart, men stabil, forteller Politiet i Sør-Vest på Twitter.

Sykehuset opplyser at tilstanden er noe uavklart, men stabil. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) September 9, 2018

Hendelsen skal ha blitt registrert klokken 02.48, ifølge Haugesunds Avis.

– Den ene (32) ble slått bevisstløs og er fraktet til akuttmottaket på sykehuset. Han betegnes som kritisk skadet. Den andre parten (29) er pågrepet. Etterforskning pågår, fortalte Britt Jorunn Løvereide, vaktsjef på Haugesund politistasjon, til samme avis.

