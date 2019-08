Mann siktet etter stort beslag av overgrepsmateriale i Bergen

En mann i Bergen er siktet for befatning med materiale som seksualiserer barn. Mannen ble pågrepet i byen tirsdag formiddag.

– Det er tatt et stort beslag hos ham, og det skal gjennomgås, sier politiadvokat Cathrine Krohn i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Hun vil onsdag be om fire ukers varetekt for mannen i Bergen tingrett. Hans forsvarer, advokat Anette Askevold, sier at hennes klient erkjenner straffskyld for siktelsen han fikk presentert tirsdag.

Ifølge politiet vil det pågå etterforskning og avhør fram til fengslingsmøtet.

– Det er så stor bevisforspillelsesfare at vi ikke ønsker å si noe mer om innholdet i saken før etterpå, sier Krohn.

Hun opplyser at saken ikke er del av det store barneovergrepsprosjektet som ble kalt Dark Room.

Politiet ønsker at onsdagens fengslingsmøte skal gå for lukkede dører.

