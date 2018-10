Mann siktet for 40 tyverier og innbrudd i løpet av 20 timer

En mann i 30-årene er varetektsfengslet, siktet for å ha tatt seg inn i nesten 40 forskjellige biler, butikker og hus i Sandefjord og Tønsberg i helgen.

Politiet mener mannen begikk alle innbruddene fra fredag ettermiddag til lørdag formiddag, da han ble pågrepet i Sandefjord, melder NRK.

Mannen beskrives som en kjenning av politiet.

I tillegg til innbruddene er han også siktet for å ha spyttet på politifolkene som pågrep ham. Den siktede ble varetektsfengslet i fire uker av Tønsberg tingrett mandag.

Politiet i Vestfold ber folk som oppdager at de har vært utsatt for innbrudd eller tyveri i helgen om å melde fra, og utelukker dermed ikke at siktelsen mot mannen kan bli ytterligere utvidet.

(©NTB)

Mest sett siste uken