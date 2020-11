En mann fra Moss er siktet for investeringsbedragerier for over 50 millioner kroner mot nær 90 investorer.

Pengene skulle gått til eiendomsprosjekter på Østlandet, noe de i stor grad ikke har gjort, ifølge Økokrim.

Mannen er i slutten av 30-årene og er tidligere daglig leder, styreleder og eier av et eiendomsselskap.

Hans samboer er også pågrepet, siktet og avhørt i forbindelse med aksjonen, og det er blitt foretatt ransakinger flere steder, opplyser førstestatsadvokat Marianne Bender.

Reklame Her får du tak i vaskbare munnbind med 8-lags beskyttelse