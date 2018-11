Mann siktet for å ha drept samboeren i Vesterålen i 2016

En mann er siktet for drapet på sin samboer i en kommune i Vesterålen i august 2016, melder VG.

Kvinnen ble funnet død i sitt eget hjem. Da hun ble funnet, var det vanskelig å konkludere med hva som hadde skjedd, om det var snakk om et selvmord eller om det var begått en kriminell handling.

– En person har hatt status som siktet hele tiden, men den statusen hadde han fordi politiet har tatt i bruk av tvangsmidler. I forbindelse med ytterligere etterforskningsskritt var det nødvendig å ta ut en drapssiktelse. Det er en foreløpig siktelse, sier politiadvokat Kay Rønning-Nyvold i Nordland politidistrikt til VG.

Siktelsen ble først omtalt i Vesterålen Online. Politiet mener mistanken om drap er styrket.

– Det utelukker ikke at vi likevel kan komme til at det var et selvdrap, sier politiadvokaten.

Seks etterforskere fra Kripos kom i vår til Vesterålen for å bistå det lokale politiet i etterforskningen av kvinnens dødsfall.

