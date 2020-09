Mann siktet for å ha svindlet eldre kvinner i Bergen

En 26 år gammel mann er varetektsfengslet i fire uker i Bergen, siktet for å ha svindlet til seg hundretusenvis av kroner fra 17 kvinner, alle over 60 år.

Mannen er siktet for 23 tilfeller av grovt bedrageri. Han ble pågrepet i Polen 25. august, og han ble nettopp utlevert til Norge.

– Det er grovt fordi det er snakk om store pengesummer og det er begått overfor eldre kvinner, sier politiadvokat i Vest politidistrikt, Nina Andreassen til Bergens Avisen.

Torsdag ettermiddag ble mannen varetektsfengslet i fire uker av Bergen tingrett.

– Han erkjenner straffskyld og sier han gjorde dette for å nedbetale gjeld, sier mannens forsvarer, Amund Bjørnsen.

Politiet fikk mistanke om mannen etter at kjæresten hans i fjor sommer ble pågrepet og dømt til sju måneder i fengsel for sju bedrageri og to bedrageriforsøk.

Det var Bergens Tidende som omtalte saken først.

(©NTB)