Mann siktet for å ha vært med i to terrororganisasjoner i Syria

En mann i slutten av 20-årene er siktet av PST for å ha vært med i IS og en annen terrororganisasjon i Syria.

Mannen ble torsdag varetektsfengslet for fire uker i Stavanger tingrett, etter en begjæring fra PST.

Han er siktet for å ha vært med i to terrororganisasjoner i Syria, skriver Rogalands Avis. Den ene av disse terrororganisasjonene er IS, mens Rogalands Avis har valgt å ikke offentliggjøre navnet på den andre organisasjonen for å beskytte mannens identitet.

Mannen tilhører en muslimsk minoritet i et land utenfor Midtøsten.

– Han erkjenner å ha vært med i den ene organisasjonen for å kjempe mot styresettet i hjemlandet, sier mannens forsvarer Adrian Norense Idehen til avisen.

Mannen erkjente ikke straffskyld under rettsmøtet torsdag, men har erkjent at han har oppholdt seg med de to terrororganisasjonene. Mannen har erkjent at han har deltatt i organisasjonen som ikke er IS, men ifølge forsvareren er det usikkert om organisasjonen er en terrororganisasjon etter norsk rett.

