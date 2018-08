Mann siktet for bortføringen av hunden Bob

I juni ble det bestemt at hunden Bob skulle avlives. Nå er en mann siktet for bortføring.

Hunden Bob forsvant sporløst fra kennelen omtrent samtidig som Høyesterett stadfestet at hunden Bob kunne avlives i sommer. Nå er en mann siktet for bortføringen, skriver NRK.

Det ble besluttet at Bob skulle avlives etter at han angrep mennesker i Oslo sentrum. Etter at Bob forsvant sa eier Arild Nylund til NRK at han hadde fått en telefon om at Bob var på landet og hadde det bra.

Les mer: Hunden Bob har forsvunnet

Mannen som nå er siktet for å ha bortført Bob er ifølge mannens advokat, Jo Hov idealist. De mener det er mange svakheter ved Høyesteretts dom.

– Det innebar at en uskyldig hund ble dømt til døden uten grunnlag, og da mener jeg at det han gjorde var moralsk riktig, og jeg ville gjort det samme selv hadde jeg hatt sjansen til det, sier Hov til NRK.

Bob skal ha angrepet flere mennesker i Grønnlandsleiret i Oslo sentrum for tre år siden. Blant annet et lite barn i barnevogn. En kvinne fikk påført et stort blåmerke og rift i huden.

Dyrerettighetsorganisasjon NOAH har vært partshjelper i saken til Bob. Veterinær Siri Martinsen i NAH har tidligere uttrykt å være i sjokk over dommen til Bob, og mener Hundeloven bør strammes inn.

– Slik den er nå risikerer helt vanlige familiehunder å avlives på svært tynt grunnlag. Vårt samfunn skal være trygt for både hunder og mennesker, og det er essensielt at kunnskap om dyrs atferd står i sentrum når den nye loven skal utformes.

Mannen som nå er siktet for å ha bortført Bob skal være forberedt på å ta straffen, men advokaten mener bortføringen ikke rammes av straffebestemmelser. Bob skal ifølge advokaten befinne seg i utlandet, men politiet forteller NRK at de ikke hvor Bob er.

Les mer: Høyesterett: Hunden Bob kan avlives, Rambo lider samme skjebne

Mest sett siste uken