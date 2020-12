Mann siktet for drap eller medvirkning til drap på Ørjan-Helmer Gundersen Solum

Politiet i Agder har pågrepet og siktet en mann i 30-årene for drapet på Ørjan-Helmer Gundersen Solum (24) i Arendal våren 2020.

Solum ble funnet død i Steinsåsgruvene i Arendal 19. mai i år, etter å ha vært savnet i nesten to måneder.

– Den siktede er kjent for politiet fra tidligere, og har vært avhørt som vitne i saken. Politiet utelukker ikke ytterligere pågripelser i saken, sier politiadvokat i Agder politidistrikt Vanja Bruvoll i en pressemelding.

Obduksjonsrapporten som kom i september fastslo at Solum trolig døde av drukning, men at dødsårsaken fortsatt var usikker. 1. desember meldte politiet i Agder at hypotesen om at han ble utsatt for en alvorlig straffbar handling, og at de undersøkte konkrete personer.

