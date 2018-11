Mann siktet for drap på Sortland

En mann er siktet for drap etter at en annen mann er funnet død på Sortland i Vesterålen.

Den døde er en mann i midten av 30-årene fra Vesterålen. Han ble funnet da politiet gjorde undersøkelser etter at mannen var meldt savnet.

En mann i slutten av 30-årene er pågrepet og siktet for forsettlig drap. Han blir fremstilt for varetektsfengsling fredag, opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding sent torsdag kveld.

Politiet i Nordland har bedt om bistand fra Kripos.

